Die Ansprüche der Fußball-Teams aus dem Raum Esslingen sind vor den Spielen am Wochenende unterschiedlich: So weitermachen, wie man aus der Winterpause gestartet ist oder eben die ersten Punkte holen. Mit einem A-Liga-Derby weiht der TV Hochdorf am Freitagabend gegen den VfB Reichenbach seine neue Flutlichtanlage ein.