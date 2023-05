Das Duell zwischen Plochingen und Köngen ist aus mehreren Gründen interessant. VfBR gegen TSV RSK steht unter Beobachtung.















Es ist ein Freundschaftsspiel der anderen, besonderen Art. Wenn der FV Plochingen und der TSV Köngen am Sonntag in der Fußball-Bezirksliga aufeinandertreffen, dann ist es das Duell zweier Teams, deren bisherige Saisonausbeute sich um gerade einmal fünf Tore unterscheidet und die beide die Runde gerne als Fünfter abschließen wollen. Aber es ist auch die Rückkehr von Fabio Morisco als Köngener Trainer zu dem Club, bei dem er vier Jahre lang tätig war und wo sein bisheriger Assistent Thorsten Schöllkopf nun Chefcoach ist. Die beiden verbindet eine Freundschaft, die auch ihre Familien einschließt. Eine Klasse tiefer geht es in der Partie zwischen dem VfB Reichenbach und dem TSV RSK Esslingen um das Rennen um den Aufstiegsrelegationsrang. Die Partie steht unter Beobachtung.