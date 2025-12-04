Fußball – Vorschau: Kräfte noch mal mobilisieren, dann die Akkus aufladen

Kräfte noch mal mobilisieren, dann die Akkus aufladen

1 Die Kicker des FC Esslingen wollen mit einem Sieg beim SSV Ehingen-Süd und damit mit 20 Punkten in der Verbandsliga überwintern. Foto: oh

Die Verbandsliga-Kicker des FC Esslingen fahren mit Selbstvertrauen nach Ehingen. A-Ligist TSG Esslingen will beim TB Ruit „Harakiri-Fußball“ vermeiden.











Link kopiert

Im letzten Spiel vor der Winterpause ist die Marschroute der Fußball-Teams klar – Punkte sollen her. Voraussetzung dafür ist aber, dass die Spiele auch stattfinden können. Unter der Woche wurden nämlich bereits einige Nachholpartien aufgrund schlechter Platzverhältnisse abgesagt – darunter das Bezirksliga-Derby zwischen dem FV Plochingen und dem TSV RSK Esslingen. Auch das Kreisliga-A-Spiel am Donnerstagabend zwischen dem TSV Wernau und dem TSV Deizisau (es lag kein Ergebnis bei Redaktionsschluss vor) stand auf der Kippe. „Es wird Zeit, dass die Winterpause beginnt. Gefrorene Plätze – wie willst du da auch Fußball spielen“, monierte Deizisaus Spielleiter Thomas Stiehl. Zumindest die Kreisliga-B-1-Partien des TSV Deizisau II, der gegen die SGM Lichtenwald/Winterbach II mit 4:3 gewann – sowie die des TSV Berkheim II, der gegen TSVW Esslingen eine 0:7-Klatsche kassierte, fanden statt.