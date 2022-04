Im Saisonendspurt kämpfen einige Fußballteams gegen den Abstieg, andere haben sich bereits aufgegeben. Ulrich Thon nach Wendlingen.















Vor allem der Abstiegskampf steht am Wochenende im Fokus der regionalen Fußball-Ligen. In der Landesliga ist das Rennen für den TSV Deizisau und den TSV Köngen schon so gut wie gelaufen, wobei sich die Köngener noch an ihre rechnerische Minichance klammern. In der Bezirksliga hat der gefährdete TV Nellingen gegen Tabellenführer Türk. SV Donzdorf eine besonders schwere Aufgabe vor sich – manche nennen eine solche jedoch auch besonders leicht, weil man wenig zu verlieren hat. Die zweite Deizisauer Mannschaft gehört wie der GFV Odyssia Esslingen in der Kreisliga A zu den Kandidaten, die sich für den Klassenverbleib noch mächtig strecken müssen.