In Köngen wackelt das Füßle, Plochingen will ein Beinchen stellen

Der Landesligist will seine Chancenverwertung verbessern, der Bezirksligist den FCE ärgern. Corona führt nur zu wenigen Spielausfällen.

Esslingen - Die steigenden Corona-Infektionszahlen im Kreis Esslingen haben nicht zu weiteren Einschränkungen im Amateurfußball geführt – Sport unter freiem Himmel ist hier im Vorteil. In der Region wurden bis Donnerstag aufgrund von Coronafällen lediglich die Spiele des TSV Wendlingen abgesagt – in der Kreisliga A das bei der SG Eintracht Sirnau, in der Kreisliga B das beim TSVW Esslingen.