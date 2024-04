Fußball – Vorschau: Im Zeichen der Topspiele

1 Der TSV RSK Esslingen braucht im Derby am Freitagabend gegen den TSV Deizisau unbedingt etwas Zählbares. Foto: /Robin Rudel

Die Spitzenreiter in den Fußball-Amateurligen der Region wollen nicht nachlassen. Gleich zweimal heißt es Erster gegen Zweiter. Derweil verlängert Bezirksligist TSV Deizisau mit Coach Denis Egger um eine weitere Saison.











Link kopiert

Es geht am Wochenende heiß her in den Fußball-Amateurligen der Region, denn sowohl in der Bezirksliga als auch in der Kreisliga B 1 stehen Spitzenspiele an. Neben dem Trubel an der Spitze gibt es dann noch das Topduell der Kreisliga A zwischen dem überraschenden Zweiten TSV Berkheim und dem TSV Wolfschlugen (Platz drei). A-Liga-Spitzenreiter VfB Reichenbach hat die Partie gegen den abstiegsbedrohten TSV Köngen II vor der Brust und möchte den Vorsprung – ein Punkt auf die Berkheimer – wieder etwas ausbauen. Die Staffel 2 der Kreisliga B befindet sich dagegen im Halbschlaf, denn vier Teams sind aufgrund des Ausscheidens des Flexteams GFV Odyssia Esslingen II am Wochenende spielfrei – darunter ist auch der VfB Reichenbach II. Verärgert darüber ist VfBR-Pressewart Ioannis Fotarellis, der das Ganze nicht nicht ganz nachvollziehen kann: „Das ist irgendwie schon eine Frechheit und nicht förderlich, dass in der Staffel so viele Teams mehrere Wochenenden nicht spielen können und nur trainieren.“