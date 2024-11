Fußball – Vorschau: FV Neuhausen verlängert mit Spielertrainer Ugur Yilmaz

1 Nach einem durchwachsenen Start in der Landesliga läuft es beim FV Neuhausen unter dem Spielertrainer Ugur Yilmaz (rechts) sowie den beiden Co-Trainern Lucio Fanelli (daneben) und Josip Colic (links). Foto: /Robin Rudel

Bei Fußball-Landesligist FV Neuhausen ist „die Stimmung sehr gut“. Der TSV Deizisau braucht dagegen in der Bezirksliga ein Erfolgserlebnis.











Zwei Spieltage haben die Fußballer in den Amateurligen noch vor sich, ehe sie sich erst einmal in die Winterpause verabschieden. Es geht also in dieser Phase darum, Zähler zu sammeln, um im Frühling mit einem ordentlichen Punktekonto in die restlichen Spiele der Runde zu starten. Zumindest dürfte laut den Wetterfröschen der Schnee am Wochenende ausbleiben. Beim Landesligisten FV Neuhausen ist derzeit laut Teammanager Sascha Madeo die „Stimmung sehr gut“. So gut, dass der Verein nun vorzeitig mit dem Trainerteam rund um Spielercoach Ugur Yilmaz sowie den beiden Co-Trainern Josip Colic und Lucio Fanelli für eine weitere Saison verlängert hat. „Unabhängig vom Tabellenplatz war es von der Vereinsseite der Wunsch, mit dem Trainerteam in die kommende Runde zu gehen, denn es herrscht eine gute Vertrauensbasis. Demnach wären wir auch zu diesem Entschluss gekommen, falls wir tabellarisch weiter hinten gestanden wären“, stellte Madeo klar. Aufgrund des Totensonntags finden fast alle Spiele am Samstag statt.