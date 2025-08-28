Fußball-Vorschau: Für den TSV Denkendorf wird es eng
Warum die Partie des Fußball-Bezirksligisten in Geislingen eine Herausforderung wird. In der Kreisliga A kommt es schon zu einem Spitzenspiel.

Nachlegen oder besser machen. Schon vor dem 2. Spieltag der Fußballamateure sind ebendiese voll im Saisonmodus angekommen. Lediglich die Verbandsligisten und Landesligisten haben bereits drei beziehungsweise zwei Partien absolviert – aus regionaler Sicht mit unterschiedlichem Erfolg und entsprechend daraus resultierendem Druck vor der nächsten Partie. Wobei: Druck hat man ja immer und es kommt darauf an, wie man damit umgeht.

