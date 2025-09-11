Fußball – Vorschau: Frustbewältigung und ein „brennender Buckel“

1 Das letzte KLA-Duell in der vergangenen Runde zwischen Denkendorf und dem TSV RSK endete mit einem 2:2-Remis. Foto:

Fußball-Landesligist TSV Köngen will die Siegesserie ausbauen. Vorfreude auf das Bezirksliga-Aufsteiger-Duell.











Aufbruchstimmung hier und Frust da. So lassen sich die Gefühlslagen der Amateurfußballer der Region nach den ersten gespielten Partien beschreiben. Bereits sechs Spiele hinter sich hat Verbandsligist FC Esslingen. Die Stimmung des FCE hatte nach der 1:3-Heimniederlage gegen den FC Rottenburg im Sportpark Weil einen erneuten Tiefpunkt erreicht. Euphorie herrscht dagegen beim Landesliga-Aufsteiger TSV Köngen, der alle vier Begegnungen gewann und die Siegesserie freilich ausbauen möchte.