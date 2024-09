Fußball – Vorschau: Freundschaftliches Betriebsklima trotz Derby-Spitzen

1 Reichenbachs Anthony Fotarellis traf in der Rückrundenpartie der Vorsaison gegen den TV Hochdorf per Kopf zum 1:1-Endstand. Foto: /Herbert Rudel

Während Fußball-Bezirksligist TSV Köngen Platz eins behaupten will, strebt der A-Ligist VfB Reichenbach den Derbysieg gegen den TV Hochdorf an.











Link kopiert

Es ist zwar noch zu früh, um erste richtige Prognosen hinsichtlich der endgültigen Platzierungen der Fußball-Teams der Region in ihren jeweiligen Ligen abzugeben. Dennoch kristallisieren sich allmählich die Mannschaften heraus, die die Ambitionen haben, ganz oben mitzumischen – und die, für die es eher um den Klassenverbleib gehen wird. Eins wollen die Kicker in dieser frühen Phase der Saison aber allesamt: Punkte mitnehmen und Selbstvertrauen tanken. An Spieltag vier daran anknüpfen will auch der A-Ligist TSV Denkendorf, der mit sechs Punkten aus drei Spielen zwar gut gestartet ist, am vergangenen Sonntag aber eine 2:4-Niederlage gegen den Aufsteiger FV Neuhausen II kassierte. Diese Pleite schmeckte den Spielern und vor allem Trainer Hendrik Gil sowie dem spielenden Co-Trainer Georgios Natsis überhaupt nicht. „Wir werden unsere Schlüsse daraus ziehen, sind aber auf einem guten Weg, uns spielerisch der angestrebten Denkendorf-DNA anzunähern“, betonte Natsis. Bereits ausgetragen wurde das Vorspiel des KLA-Derbys zwischen dem VfB Reichenbach und dem TV Hochdorf. „Hochdorfs Trainer Lukas Reiser und ich haben auf der Arbeit einige verbale Nickligkeiten ausgetauscht. Als diese dann aber fast unter die Gürtellinie gegangen sind, haben wir es gelassen“, erzählte Reichenbachs Pressewart Ioannis Fotarellis mit einem Lachen. Das Duell vorab endete demnach unentschieden.