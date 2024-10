Fussball – Vorschau: Form bestätigen oder die Wende einleiten

1 Der TSV Baltmannsweiler möchte im Derby gegen den Dritten VfB Reichenbach etwas Zählbares mitnehmen. Foto: /Robin Rudel

Landesligist FV Neuhausen strebt den dritten Saisonsieg an. In der Fußball-Kreisliga A geht es in der oberen Hälfte weiter spannend zu.











Nach dem 7. Spieltag können die Fußballer in den Amateurligen ungefähr einschätzen, wohin die Reise gehen könnte. So wollen die Bezirksliga-Kicker des TSV Köngen ihre gute Form der vergangenen Wochen – zwei Siege aus zwei Spielen – bestätigen, um dem Verfolger 1. FC Eislingen, der dem TSV mit drei Punkten weniger im Nacken sitzt, zu entfliehen. Die Wende einleiten möchte der Drittletzte FV Plochingen, der erst vier Punkte aus sieben Partien geholt hat und unten drin hängt. In der Kreisliga A geht es in den Regionen ganz oben weiter eng zu.