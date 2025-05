Fußball – Vorschau: Feierlaune, Abstiegssorgen und ein „Friendly-Derby“

1 Für den Bezirksligisten TSV Deizisau wird die Luft im Abstiegskampf immer dünner. Foto: oh

Während die Fußballer des TSV RSK Esslingen bereits am vergangenen Sonntag den Meistertitel in der Kreisliga A mit Sekt, Gerstensaft und Grillgut gefeiert haben, geht es für einige Teams aus der Region in deren jeweiligen Ligen noch um etwas. Denn drei Spieltage vor dem Ende der Saison sind die meisten Aufstiegs- sowie Abstiegsfragen noch nicht geklärt. In der Bezirksliga wird die Luft für den Vorletzten TSV Deizisau, der am Freitagabend gegen den SV Ebersbach antritt, immer dünner. „Es zählen nur noch drei Punkte, wie wir die holen, ist egal“, betonte Spielleiter Thomas Stiehl.