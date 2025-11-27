Fußball – Vorschau: „Es wird ein schweres Spiel, wie jedes Spiel“

Die sehr ausgeglichene Kreisliga A bringt den Teams immer neue Herausforderungen – das gilt auch für den Blick aufs Wetter.











Acht Grad, 70 Prozent Niederschlagswahrscheinlichkeit und keine Sonne kündigt die Vorhersage für den Sonntagnachmittag an. Nicht ganz unerheblich für die Verhältnisse auf den Fußball-Plätzen der Region ist auch, dass die Nacht davor trocken bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt sein dürfte. Die Chance ist also groß, dass es nach der Absageflut am vergangenen Wochenende am kommenden nur zu vereinzelten Spielausfällen kommen wird. Die Kicker freut es, denn sie wollen vor der Winterpause unbedingt noch einige Punkte holen – wofür ja auch in den Nachholspielen der kommenden Woche Gelegenheit sein soll.