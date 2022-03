1 Jetzt rollt die Kugel in allen Spielklassen wieder. Foto: EZ/Archiv

Die unteren Ligen starten aus der Winterpause. Die Landesliga hat bereits einmal gespielt, mit überschaubaren Erfolgen für Deizisau und Köngen. Jetzt gilt’s erneut: gegen Rivalen im Absteigskampf.















Esslingen - Sagen wie es mal so: Wenn die beiden Fußball-Landesligisten aus dem Esslinger Raum den Abstieg noch vermeiden wollen, sollten sie gerade gegen die Teams, die sie noch hinter sich lassen müssen, keine Punkte mehr abgeben. Für den TSV Köngen, der an diesem Sonntag zuhause gegen den TSV Neu-Ulm ebenso um 15 Uhr ran muss wie der TSV Deizisau beim TSV Weilimdorf, sind die Vorzeichen also dieselben.