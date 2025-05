Fußball – Vorschau: Entscheidungen und Planungen

1 Valon Dodaj (rechts), vor einem Jahr noch im Trikot des VfL Kirchheim, spielt bald für den FV Neuhausen. Foto: Robin Rudel

Am vorletzten Spieltag wollen und können einige Fußballer ihr Ziel erreichen. Der FV Neuhausen bastelt derweil weiter am Kader.











Noch zwei Spieltage haben die Amateurfußballer zu absolvieren und es herrscht noch jede Menge Spannung. Am kommenden Wochenende können – und werden höchstwahrscheinlich – die nächsten Entscheidungen fallen. So könnte der TSV Köngen die Meisterschaft in der Bezirksliga klarmachen, ist dazu aber auf Schützenhilfe angewiesen. Der TSV Denkendorf kann sich eine Klasse tiefer aus eigener Kraft den Relegationsplatz zwei sichern – wozu die Mannschaft durch den deutlichen 7:1-Erfolg im Nachholspiel unter der Woche beim TV Unterboihingen die Voraussetzungen geschaffen hat.