Fußball – Vorschau: Endspurt statt locker Auslaufen

Der Lauf des FC Esslingen soll auch gegen den FC Blaubeuren anhalten.

Fußball-Landesligist FC Esslingen möchte auch das letzte Spiel des Jahres gewinnen und einen weiteren Verfolger in die Schranken weisen. In der Bezirksliga wollen der TSV Köngen sowie der TSV Deizisau ihre Erfolgsserien ausbauen.











Während in der Fußball-Landesliga am Wochenende der finale Spieltag vor der Winterpause eingeläutet wird, stehen in den unteren Ligen der Region vor Weihnachten sogar noch zwei an. Die vorgezogene Bescherung bereitete sich der FC Esslingen mit dem Erfolg gegen Verfolger SV Waldhausen selbst und möchte mit einem Sieg gegen den FC Blaubeuren das Punktepolster vergrößern. Keine Geschenke verteilen will Bezirksliga-Primus FV Neuhausen, der den Atem des Zweitplatzierten SV Ebersbach im Nacken spürt.