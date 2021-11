1 Beim Spiel gegen Deizisau II wird Altbach von einem neuen Trainer geführt. (Symbolbild) Foto: dpa

Kreisliga-A-Schlusslicht SC Altbach trennt sich vom Spielertrainer-Duo Arthur Benz / Aydin Kisakol und baut auf die Erfahrung von Marko Kovacic.















Esslingen - Mehr als 20 Monate ohne Sieg – auch wenn phasenweise nicht gespielt werden konnte – waren dann doch zu viel: Der SC Altbach hat sich von seinem Trainerduo Arthur Benz und Aydin Kisakol getrennt, wobei noch nicht ganz klar ist, ob sie am Freitag in der Begegnung mit dem TSV Deizisau II noch als Spieler auflaufen werden. An der Seitenlinie wird dann Marko Kovacic stehen, der noch die B-Jugend des TSVW Esslingen betreut und das auch bis zum kommenden Saisonende tun will. Davor war er sieben Jahre lang als Jugendcoach beim FC Esslingen tätig.