Fußball – Vorschau: Ein klares Ziel vor Augen

Die Fußballer des FC Esslingen marschieren in der Landesliga vorne weg und wollen im zweiten Spiel der Rückrunde beim Schlusslicht 1. FC Germania Bargau den Erfolgslauf fortsetzen. Leicht wird das Unterfangen laut FCE-Coach Christian Ehrenberg aber keineswegs, da er erneut einen „tief stehenden Gegner“ erwartet. In der Bezirksliga bleibt es in den oberen sowie unteren Tabellenregionen spannend. Der FV Neuhausen will den ersten Platz festigen und der TSV RSK Esslingen der Abstiegszone entfliehen. Spitzenreiter VfB Reichenbach hat in der Kreisliga A mit dem TSV Wendlingen das nächste Topspiel vor der Brust und laut Pressewart Ioannis Fotarellis „ein klares Ziel vor Augen“.