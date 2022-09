Nach dem ersten Auftritt ist die natürliche Reaktion der Fußballer: Die einen willen nachlegen, die anderen den ersten Erfolg.















Gerade mal ein Spieltag ist in den Ligen der Amateurfußballer absolviert – und schon beginnt das Spiel wieder: Die einen wollen nach dem gelungenen Auftakt nachlegen, die anderen stehen schon unter Druck. Der FV Neuhausen etwa. Nach dem 1:2 gegen den FC Esslingen verlor die Mannschaft am Mittwochabend im Viertelfinale des Bezirkspokals nach langer Führung noch mit 1:2 bei der SG Erkenbrechtsweiler/Hochwang. Nun drohen sogar drei Niederlagen innerhalb von acht Tagen, denn den kommenden Gegner SV Ebersbach schätzt FVN-Trainer Fabian Ness noch stärker ein als die Esslinger. Was jedoch überhaupt nicht heißt, dass das mit den drei Pleiten auch so kommen muss.