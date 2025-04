Fußball – Vorschau: Die Grenzen der Statistik

Die „U 14“ des Fußball-Verbandsligisten FC Esslingen will endlich wieder punkten, der FV Neuhausen erfolgreich flippern und der TSV Denkendorf erwartet einen schönen Rahmen.











Link kopiert

Mit Serien ist es so eine Sache. Ist sie positiv, wie beim Fußball-Landesligisten FV Neuhausen, dann beflügelt sie – ist sie aber negativ, wie bei den Verbandsliga-Kickern des FC Esslingen sowie beim Bezirksligisten TSV Deizisau, macht es die Beine schwer. Auch beim VfB Reichenbach in der Kreisliga A läuft es zurzeit nicht so rund, dennoch tritt die Mannschaft zum Spitzen- und Verfolgerduell beim TSV Denkendorf an – worauf sich die direkt Beteiligten und ihre Fans sehr freuen.