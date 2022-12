Die meisten Fußballer sind bereits in der Winterpause, in der Bezirksliga steht jedoch noch ein Spieltag inklusive des Derbys zwischen dem FC Esslingen und dem FV Neuhausen an.















Link kopiert

Der VfL Kirchheim hat mit dem 2:0-Sieg im Nachholspiel beim TSV Neckartailfingen vorgelegt und zumindest vorübergehend wieder Platz zwei in der Tabelle der Fußball-Bezirksliga erklommen. Der VfL hat zwar nun wie fast alle Konkurrenten 17 Partien absolviert, aber am letzten Spieltag des Jahres am Sonntag frei. Wie die Fußballer der Ligen darunter ohnehin schon – mit einer Ausnahme in der Kreisliga B 2.