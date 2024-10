Fußball – Vorschau: Derby-Liveticker auf Mallorca

1 In der Saison 2017/2018 bestritten der TSV Berkheim und der TSV Deizisau das vorerst letzte Bezirksliga-Duell gegeneinander. Deizisaus Stürmer Alassane Braun (rechts) geht schon damals auf Torejagd. Foto: /Robin Rudel

Bezirksliga-Primus TSV Köngen will die Ungeschlagen-Serie fortsetzen, Schlusslicht FV Plochingen der Abwärtsspirale entfliehen. Der TSV Berkheim fiebert dem Flutlicht-Derby beim TSV Deizisau entgegen.











Heile Welt in Deizisau. Untergangsstimmung in Plochingen. So lässt sich das Gemütsbild der Bezirksliga-Fußballer nach dem 3:0-Erfolg des TSV beim FVP beschreiben. Während Schlusslicht Plochingen schnellstmöglich die Trendwende einleiten möchte, schöpfte der TSV Mut, der unteren Tabellenhälfte zu entkommen. Und die Deizisauer Derby-Wochen gehen am Freitag weiter, wenn der seit drei Spielen ungeschlagene TSV Berkheim zu Gast ist. „Wir hatten zu Saisonbeginn mit Deizisau einen Deal, dass wir Hin- sowie Rückspiel jeweils an einem Freitagabend austragen. Wir hoffen, dass einige Zuschauer Bock auf das Flutlichtspiel haben“, sagt Berkheims Abteilungsleiter Uwe Willinger. Derweil wird Deizisaus Spielleiter Thomas Stiehl die Partie am Abend per Handy-Liveticker auf Mallorca verfolgen. „Nebenbei werde ich dann der musikalischen Untermalung im Hotel lauschen“, sagt Stiehl mit einem Lächeln, ergänzt dann aber ernst: „Berkheim wird uns nichts schenken und es wird ein Fight um jeden Ball werden.“