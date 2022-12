1 Es war das Finalduell des EZ-Pokals, in der Liga treffen der FCE mit Lukas Hägele (rechts) und der TSV Köngen mit Max Schwender am Sonntag zum ersten Mal aufeinander. Foto: /Herbert Rudel

Für die meisten Amateurfußballer der Region steht das letzte Spiel des Jahres 2022 an. Zeit, um eine Zwischenbilanz zu ziehen – es gibt Glückliche, Unglückliche und Mannschaften, die das bisherige Abschneiden als ganz okay bezeichnen können. Nur die Bezirksliga hat in der Woche darauf noch mal einen Spieltag, aber wie sagt Spielleiter Thomas Stiehl vom TSV Deizisau: „Die zwei Spiele bringen wir auch noch rum.“