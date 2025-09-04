Fußball – Vorschau: Der „Killerinstinkt“ ist gefragt
1
Denkendorfs Nico Riccio (rechts) und Reichenbachs Luca Sonn wollen mit ihrem Team den dritten Sieg in der jeweiligen Spielklasse feiern. Foto: Herbert Rudel

Fußball-Verbandsligist FC Esslingen will sich „vorankämpfen“, Landesligist TSV Köngen siegreich bleiben und der TSV Denkendorf erwartet einen „Gradmesser“ in der Bezirksliga.

Nach den ersten Spieltagen in den Amateurfußballligen der Region ist es zwar noch zu früh, eine Prognose abzugeben, aber das Tabellenbild beginnt sich allmählich zu formen. Erste Überraschungen, bittere Niederlagen und gelungene Auftakte sorgten bereits für Gesprächsstoff auf den Rasenplätzen. Während einige Teams ihre Favoritenrolle untermauern wollen, kämpfen andere noch um Konstanz. Klar ist: Die Saison nimmt Fahrt auf.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.