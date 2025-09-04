Fußball – Vorschau: Der „Killerinstinkt“ ist gefragt

1 Denkendorfs Nico Riccio (rechts) und Reichenbachs Luca Sonn wollen mit ihrem Team den dritten Sieg in der jeweiligen Spielklasse feiern. Foto: Herbert Rudel

Fußball-Verbandsligist FC Esslingen will sich „vorankämpfen“, Landesligist TSV Köngen siegreich bleiben und der TSV Denkendorf erwartet einen „Gradmesser“ in der Bezirksliga.











Nach den ersten Spieltagen in den Amateurfußballligen der Region ist es zwar noch zu früh, eine Prognose abzugeben, aber das Tabellenbild beginnt sich allmählich zu formen. Erste Überraschungen, bittere Niederlagen und gelungene Auftakte sorgten bereits für Gesprächsstoff auf den Rasenplätzen. Während einige Teams ihre Favoritenrolle untermauern wollen, kämpfen andere noch um Konstanz. Klar ist: Die Saison nimmt Fahrt auf.