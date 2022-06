1 Top-Torjäger Felix Eder (in blau) will mit dem TSV Denkendorf am Sonntag in Berkheim den den Aufstieg in die Bezirksliga klar machen. Foto: /Herbert Rudel

Das Titelrennen und die Abstiegsrelegation sorgen in der A-Liga für Spannung. Währenddessen ist Fußball-Bezirksligist Nellingen im Derby fast schon zum Siegen verdammt.















Link kopiert

Auf zwei der unteren Fußball-Ligen richtet sich – aus Esslinger Sicht – an diesem Wochenende der Fokus. Denn während in sämtlichen B-Staffeln sowie in der A 3 die Entscheidungen bereits vor dem Saisonfinale gefallen sind, geht es in der A 1 noch darum, wer die Abstiegsrelegation vermeiden kann, beziehungsweise wer den Sprung nach oben direkt schafft. Offen – zumindest halbwegs – ist darüber hinaus der Abstiegskampf in der Bezirksliga.