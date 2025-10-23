Fußball – Vorschau: Den Worten Taten folgen lassen
Der TSV Köngen möchte in der Landesliga siegreich bleiben. Foto: oh

In der engen Fußball-Kreisliga A steht ein brisantes Derby an. Bezirksligist TSV RSK verlegt den Spielbetrieb auf den Kunstrasen.

Nach neun beziehungsweise in der Landesliga zehn und in der Verbandsliga zwölf gespielten Partien in den Amateurligen können die Fußballer der Region allmählich einschätzen, wohin die Reise in dieser Saison gehen könnte. Während Verbandsligist FC Esslingen der Negativspirale und dem Abgrund entkommen möchte, will Landesligist TSV Köngen die Spitzenposition verteidigen – und der FV Neuhausen mit einem weiteren Sieg den vorderen Plätzen näherkommen.

