Fußball – Vorschau: Deizisau ist „zum Siegen verdammt“

1 Der FVP möchte in Salach den Abstand auf die Abstiegsränge vergrößern. Foto: /Herbert Rudel

Die Bezirksliga-Kicker des TSV Deizisau „dürfen nicht kopflos agieren“, der FV Plochingen möchte Ränge gutmachen – und Verbandsligist FC Esslingen will die Fehler minimieren.











Allmählich geht es in den Amateurfußball-Ligen in die heiße Phase. Denn es sind Nuancen, die am Ende über Auf- und Abstieg entscheiden könnten. Während Bezirksliga-Primus TSV Köngen den Aufstieg selbst in der Hand hat, versucht der Drittletzte TSV Deizisau das Abrutschen in die Kreisliga A noch aus eigener Kraft zu verhindern. „Wir sind zum Siegen verdammt und wollen den Abstand auf den Relegationsplatz verkürzen“, betont Deizisaus Spielleiter Thomas Stiehl vor dem Kellerduell gegen den Elften SC Geislingen II. Auch in der KLA bleibt es oben wie unten spannend. Vor allem der VfB Oberesslingen/Zell (Platz 13) braucht ein Erfolgserlebnis, um nicht weiter nach hinten durchgereicht zu werden.