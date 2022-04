Fußball – Nachholspiele Reichenbach gibt den Punkt noch her

Nach einer Zwei-Tore-Führung verliert der VfB Reichenbach in der Kreisliga A 3 beim Tabellenführer SC Geislingen II letztlich doch noch mit 2:3. Währenddessen dreht in der A 1 der TSV Denkendorf bei der TSG Esslingen ein 0:2 in einen 3:2-Sieg.