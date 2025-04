Fußball – Vorschau: Das Abstiegsderby

1 Das Hinspiel in der Bezirksliga entscheidet der TSV Deizisau mit 3:0 gegen den FV Plochingen für sich. Foto:

Während der TSV Deizisau und der FV Plochingen im Bezirksliga-Derby um wichtige Punkte im Abstiegskampf spielen, will der A-Ligist TSV Denkendorf mit einem Sieg beim TV Nellingen den Anschluss an die Spitze wahren. Verbandsligist FC Esslingen braucht indes unbedingt ein Erfolgserlebnis











Der Ostersamstag brachte in den Amateurfußballligen der Region einige überraschende Ergebnisse mit sich – vor allem in der Kreisliga A. Spitzenreiter TSV RSK Esslingen unterlag dem TSV Wernau mit 3:4 und kassierte die zweite Saisonniederlage. Und auch der Zweite TSV Denkendorf schwächelte und kam gegen die TSG Esslingen nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Dagegen feierte der TSV Deizisau (19 Punkte auf Platz 14) in der Bezirksliga durch den 3:1-Sieg gegen Schlusslicht AC Catania Kirchheim einen kleinen Befreiungsschlag. Und steht nun am Sonntag im Derby gegen den FV Plochingen (Abstiegsrelegationsplatz 13 mit 24 Zählern) vor einem ganz wichtigen Spiel um den Klassenverbleib. „Die Partie müssen wir gewinnen, um an den Plätzen vor uns dranzubleiben. Dazu müssen wir dasselbe Engagement an den Tag legen wie zuvor“, betont Deizisaus Spielleiter Thomas Stiehl. Der Saisonendspurt nimmt so richtig Fahrt auf – und es zählen in den oberen sowie unteren Tabellenregionen nur noch Punkte.