1 In der regulären Saison rollt der Fußball an diesem Samstag zum letzten Mal. Foto: EZ/Archiv

Die meisten Entscheidungen sind in den unteren Fußballklassen bereits gefallen: In der Staffel 2 der Kreisliga B macht aber ein Quartett das Rennen um die Meisterschaft und den Relegationsrang noch unter sich aus.















Der FC Esslingen in der Bezirksliga, der TV Unterboihingen in der Kreisliga A 1 und der TSV Wolfschlugen in der B 1: Während die Meister in drei der vier unterklassigen Fußballligen, in denen Mannschaften aus dem Esslinger Raum vertreten sind, bereits vor dem letzten Spieltag der Saison feststehen, ist das Rennen in der Staffel 2 der Kreisliga B noch völlig offen. Vier Teams kämpfen um den direkten Aufstieg beziehungsweise darum, über die Relegation den Sprung in die nächste Etage zu schaffen. Dabei warten auf den FV Plochingen II beim TSV Ötlingen und auf den TB Ruit beim VfL Kirchheim II, jeweils am Samstag von 14 Uhr an, zwei echte Endspiele.