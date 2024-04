Fußball – Vorschau: Aufstiegsparty hier und ein „Festspiel“ da

1 In den Amateurligen der Region geht es weiterhin spannend zu. Foto: oh

Der Landesligist FC Esslingen steht kurz davor, den Aufstieg in die Verbandsliga zu feiern. Derweil möchte Bezirksligist FV Neuhausen zurück an die Spitze.











Die Saison in den Fußball-Amateurligen der Region neigt sich dem Ende entgegen. Während es in der Bezirksliga sowie in der Kreisliga A an der Spitze noch spannend zugeht und ein Zweikampf herrscht, brauchen die Landesliga-Kicker des FC Esslingen nur noch einen Sieg, um den vorzeitigen Titel und den Aufstieg in die Verbandsliga zu feiern – am liebsten direkt am Sonntag beim TSGV Waldstetten. Für gute Stimmung ist bereits gesorgt. Es wurde ein Bus nach Waldstetten organisiert, in dem auch die Fans mitreisen dürfen. Das Handgepäck wird daher höchstwahrscheinlich neben FCE-Schal und Tröte auch das ein oder andere alkoholische Kaltgetränk beinhalten. Esslingens Co-Trainer Dominik Eitel würde die Party zwar lieber in den Sportpark Weil verlegen, aber „der Zeitpunkt ist gut und wir wollen den Aufstieg so früh wie möglich klarmachen“.