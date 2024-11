Fußball – Vorschau: Alle Kräfte bündeln und die Räume enger machen

1 Deizisaus Coach Denis Egger möchte mit seinem Team in der Bezirksliga schnellstmöglich dem Relegationsplatz entfliehen. Foto: /Herbert Rudel

Die Verbandsliga-Fußballer des FCE möchten im letzten Heimspiel des Jahres gegen die TSG Tübingen drei Punkte holen. Bezirksligist TSV Deizisau steht dagegen „mit dem Rücken zur Wand".











Die Winterzeit hält so langsam Einzug auf den Kunst- und Rasenplätzen in der Region. Die Fußballer können sich jedenfalls am Wochenende auf Temperaturen um die fünf Grad einstellen. „Da muss man eben einen Kittel mehr anziehen“, sagte Deizisaus Spielleiter Thomas Stiehl dazu, der hofft, dass sein Team in der Bezirksliga im Flutlicht-Heimspiel gegen den Fünften 1. FC Frickenhausen „die Zuschauer mit erwärmen kann“ – und dazu freilich noch einen wichtigen Dreier holt. Erfolgreich geht es dagegen weiterhin beim Spitzenreiter TSV Köngen zu, der noch einige Ambitionen vor der Winterpause hegt. „Wir wollen in den restlichen Spielen bis Weihnachten ungeschlagen bleiben“, betonte Köngens sportlicher Leiter Thomas Köhrer.