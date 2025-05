Fußball – Vorschau: Abstiegsduell hier, zwei neue FCE-Spieler da

1 Abstiegskampf pur ist nicht nur beim Verbandsligisten FC Esslingen, sondern auch beim Bezirksliga-Kellerduell zwischen dem TSV Berkheim und dem TSV Deizisau angesagt. Foto: oh

Verbandsligist FC Esslingen treibt die Kaderplanung voran und das Abstiegsendspiel findet in Berkheim statt











Der Saisonendspurt in den Amateurfußballligen der Region nimmt immer mehr Fahrt auf – und das Wochenende verspricht Spannung, sowohl im Kampf um den Aufstieg als auch gegen den Abstieg. Während in der Bezirksliga Spitzenreiter TSV Köngen den nächsten Schritt in Richtung Landesliga-Aufstieg machen will, bereiten sich die Tabellenkellernachbarn – der Vorletzte TSV Berkheim (16 Zähler) und der TSV Deizisau (Rang 14, 19 Punkte) – auf das wohl vorentscheidende Duell um den Klassenverbleib vor.