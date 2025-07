Fußball – Vorbereitungsspiel: VfB Stuttgart II testet in Reichenbach

VfB Stuttgart II testet in Reichenbach

Vom 30. Juli bis zum 2. August wird in Reichenbach der 46. EZ-Fußballpokal ausgetragen – doch schon am kommenden Samstag gibt es ein Highlight im Hermann-Traub-Stadion: Drittligist VfB Stuttgart II tritt um 14 Uhr zu einem Vorbereitungsspiel gegen den bayerischen Regionalligisten FV Illertissen an.

Mit dem Gastspiel lösen die Stuttgarter ein Versprechen ein: Weil das Team während der Fußball-EM-Spiele nicht auf dem eigenen Gelände trainieren konnte, stellte der VfB Reichenbach den U-21-Kickern seine Anlagen als Trainingsstätte zur Verfügung. Im Gegenzug sagte VfB-Trainer Nico Willig zu, ein attraktives Testspiel in Reichenbach auszutragen.

Ein ähnliches Arrangement gab es bereits im Winter 2017, als das Team der Stuttgarter Kickers mangels eigenem Trainings- und Spielgelände zwei Testspiele auf dem Kunstrasen in Reichenbach ausgetragen hat: Gegen den VfB Reichenbach selbst und gegen die zweite Mannschaft des des FC Bayern München.