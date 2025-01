Fußball-Vorbereitung im Kreis Esslingen: Fußballer überbrücken Frost in der Soccerhalle

1 Paul Wörthmann (links) trägt künftig wieder das Trikot des TSV Denkendorf. Foto: /Robin Rudel

Die Amateurfußballteams der Region steigen bereits in den Trainingsbetrieb ein. Der TSV Denkendorf verstärkt sich derweil für den Aufstiegskampf in der A-Liga.











Nach frostigen Wochen steigen die Temperaturen am Wochenende laut den Wetterfröschen wieder etwas an, und mit ihnen kehrt auch das Leben auf den Fußballplätzen zurück. Einige Teams aus der Region nutzen die milderen Bedingungen, um in die Vorbereitung zu starten, andere haben dagegen schon die ersten Trainingseinheiten hinter sich und tauten bereits ihre Beinmuskeln auf. Die Rückrunde, die erst Anfang März beginnt, verspricht Spannung in den jeweiligen Spielklassen. Und ein paar Kicker schnüren seit der Winterpause nun die Stollenschuhe für einen anderen Verein. So zieht es unter anderem den 22-jährigen Kicker Paul Wörthmann vom Bezirksligisten TSV Köngen zurück zu seinem Heimatclub TSV Denkendorf.