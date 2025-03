Fußball – Verbandsliga: TSV Berg nutzt Patzer des FC Esslingen gnadenlos aus

1 Stürmer Jonas Eichinger (links) und Dominik Lleshaj können es nicht fassen: Der FCE liegt nach 15 Minuten mit 1:3 hinten. Foto: /Robin Rudel

Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen verlieren gegen den TSV Berg deutlich mit 1:5. Der FCE ist zwar über weite Strecken der Partie das spielerisch bessere Team, leistet sich aber zu viele Fehler.











Coach Christian Ehrenberg blieb auch 15 Minuten nach dem Schlusspfiff regungslos auf seiner Trainerbank sitzen. Die Ratlosigkeit nach der 1:5 (1:3)-Pleite seines FC Esslingen gegen den TSV Berg in der Fußball-Verbandsliga stand nicht nur ihm – sondern auch dem Esslinger Team ins Gesicht geschrieben. „Es war schon ein wenig Kopfsache, wie das Spiel gelaufen ist“, startete der Ehrenberg den Satz, musste sich dann doch aber kurz sortieren, ehe er fortsetzte: „Wir sind wieder einmal schlecht in die Partie gestartet und lagen nach einer Viertelstunde 1:3 durch zwei Patzer von uns zurück.“ Letztenendes scheiterte der stets bemühte FCE aber am eigenen Unvermögen – vorne sowie hinten – und an der Latte, die im Berger Strafraum mehrmals wackelte.