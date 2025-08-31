Fußball – Verbandsliga: Smiljics Dreierpack sichert ersten FCE-Sieg

1 FCE-Stürmer Dorde Smiljic (links) und David Micko feiern den ersten Saisonsieg. Foto: Markus Brändli

Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen gewinnen gegen den TSV Weilimdorf mit 3:1 und schaffen nach drei Pleiten in Serie einen Befreiungsschlag.











Der Jubel im Sportpark Weil kannte keine Grenzen, als Stürmer Dorde Smiljic in der Nachspielzeit den 3:1-Siegtreffer für den Fußball-Verbandsligisten FC Esslingen gegen den TSV Weilimdorf erzielte. Selbst die Auswechselspieler des FCE sprinteten von der Bank zum dreifachen Torschützen Smiljic, der in der Jubeltraube unterging. Nach drei Pleiten in Folge war sichtlich erkennbar, dass bei den Esslingern eine Last von den Schultern fiel. Der FCE verließ nach vier Partien durch den ersten Saisonsieg zum ersten Mal den letzten Tabellenplatz und rangiert vorerst auf Rang 16.