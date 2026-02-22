Fußball – Verbandsliga: „Kindlicher Auftritt“ – FCE verliert gegen Schwäbisch Hall mit 0:2
1
FCE-Kicker Till Schubarth versucht sich auf außen durchzusetzen, bleibt aber am Gegenspieler Joshua Voigt hängen. Foto: Michael Treutner

Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen verlieren das Nachholspiel gegen die Spfr. Schwäbisch Hall mit 0:2 und stecken im Tabellenkeller fest.

Dauerregen begleitete das Verbandsliga-Nachholspiel von der ersten bis zur letzten Minute. Als Schiedsrichter Benjamin Schmidt das Spiel beendete, sanken die Fußballer des FC Esslingen enttäuscht auf dem Platz zusammen und liefen dann mit gesenktem Blick zur Bank. Die 0:2 (0:1)-Niederlage des FCE gegen die Spfr. Schwäbisch Hall passte zu diesem verregneten Nachmittag – die Esslinger waren kämpferisch bemüht, am Ende standen sie jedoch im Sportpark Weil ohne Ertrag da.

