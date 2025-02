Fußball – Verbandsliga: Kaderplanung des FCE nimmt langsam Fahrt auf

1 Abwehrspieler Lukas Glaser (am Ball) zieht es nach einer Saison beim FC Esslingen in die Oberliga zur TSG Backnang. Foto: /Robin Rudel

Die Fußballer des FC Esslingen bereiten sich auf die kommenden Rückrundenspiele in der Verbandsliga vor. In Abwehrspieler Lukas Glaser – den es in die Oberliga zieht – steht der erste Abgang im Sommer fest.











Auch wenn der Kunstrasenplatz im Sportpark Weil immer noch von einer dünnen Frostschicht bedeckt ist, starteten die Fußballer des Verbandsligisten FC Esslingen bereits vor zwei Wochen in die Vorbereitung auf die Rückrundenspiele. „Da sind wir im Moment etwas eingeschränkt, weil der Platz relativ glatt ist, aber ich glaube, dass jedes Team da so seine Problemchen zu der Jahreszeit hat“, erklärt FCE-Coach Christian Ehrenberg, der vorerst auf andere Trainingsformen zurückgreifen musste: „Wir haben mit unserem traditionellen gemeinsamen Frühstück und einem lockeren Training begonnen und nun geht es erst einmal wieder um die Basics, ehe wir in dieser Woche mit den ersten taktischen Sachen starten.“