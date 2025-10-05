Fußball – Verbandsliga: Formkurve des FC Esslingen zeigt nach oben

Formkurve des FC Esslingen zeigt nach oben

1 FCE-Kicker Florian Nikl erzielte beim 3:2-Erfolg zwei Tore. Foto: oh

Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen erkämpfen sich beim Fünften Dorfmerkingen einen 3:2-Sieg.











Nach dem 3:2 (1:1)-Sieg des FC Esslingen beim Fünften Sf Dorfmerkingen in der Fußball-Verbandsliga herrschte bei den Esslingern eine gelöste Stimmung. „Es war ein sehr positiver Auftritt, wir sind das dritte Spiel in Folge ungeschlagen geblieben und wurden nun auch endlich mit drei Punkten belohnt. Die Formkurve zeigt nach oben, und ich hoffe, dass wir da in der Trainingswoche ansetzen können“, sagte ein zufriedener FCE-Coach Tobias Hofmann. Die Esslinger Kicker kletterten durch den zweiten Saisonsieg mit nun acht Punkten vorerst auf den Abstiegsrang 14.