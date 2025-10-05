Fußball – Verbandsliga: Formkurve des FC Esslingen zeigt nach oben
1
FCE-Kicker Florian Nikl erzielte beim 3:2-Erfolg zwei Tore. Foto: oh

Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen erkämpfen sich beim Fünften Dorfmerkingen einen 3:2-Sieg.

Nach dem 3:2 (1:1)-Sieg des FC Esslingen beim Fünften Sf Dorfmerkingen in der Fußball-Verbandsliga herrschte bei den Esslingern eine gelöste Stimmung. „Es war ein sehr positiver Auftritt, wir sind das dritte Spiel in Folge ungeschlagen geblieben und wurden nun auch endlich mit drei Punkten belohnt. Die Formkurve zeigt nach oben, und ich hoffe, dass wir da in der Trainingswoche ansetzen können“, sagte ein zufriedener FCE-Coach Tobias Hofmann. Die Esslinger Kicker kletterten durch den zweiten Saisonsieg mit nun acht Punkten vorerst auf den Abstiegsrang 14.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.