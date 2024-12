Fußball – Verbandsliga: FCE zieht positives Jahresfazit – trotz Niederlage

1 FCE-Spieler Lukas Glaser (am Ball) leitet den Angriff zum 1:1 ein. Foto: /Robin Rudel

Verbandsligist FC Esslingen verliert das jüngst ausgefallene Rückrundenspiel beim Zweiten Türkspor Neckarsulm mit 1:3.











Als der Schlusspfiff des Nachholspiels in der Fußball-Verbandsliga zwischen dem FC Esslingen und Türkspor Neckarsulm ertönte, schnauften die FCE-Verantwortlichen sowie die Spieler einmal durch. Am Ende hielt sich die Enttäuschung nach der 1:3 (0:1)-Niederlage gegen den Zweiten in Grenzen – und das aus mehreren Gründen. „Die Voraussetzungen waren natürlich brutal, denn wir hatten die Seuche in der vergangenen Woche und haben nur mit elf Leuten trainiert“, sagte Esslingens Coach Christian Ehrenberg und fügte hinzu: „Das hat man dann auch in der Aufstellung gegen Neckarsulm gesehen, denn da standen drei A-Jugendspieler im Kader und mussten von Anfang an ran. Wir hatten eine Mannschaft mit dem ungefähren Altersdurchschnitt von 20,9 Jahren auf dem Platz stehen und das war schon außergewöhnlich.“