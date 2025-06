Der Esslinger Fußball-Verbandsligist verliert das Kellerduell bei der TSG Tübingen mit 1:3.











Es gibt Spiele, die man ganz schnell abhaken muss. Weil man am Ergebnis nicht mehr ändern kann und weil man eine wichtige Aufgabe vor sich hat. So legen die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen nach der 1:3 (1:2)-Niederlage im Kellerduell bei der TSG Tübingen den Fokus sofort auf den Liga-Showdown am kommenden Samstag (15.30 Uhr) im heimischen Sportpark Weil gegen den TV Echterdingen.