Fußball – Verbandsliga: FCE erreicht gehobenes Verbandsliganiveau
Gleich steht es 1:0: Dorde Smiljic staubt ab. Foto: Michael Treutner

Fußball-Verbandsligist FC Esslingen gewinnt gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen mit 4:0 und zeigt eine Leistung, die viel Hoffnung macht.

Wie sich die Bilder glichen. Zuerst Wirbelwind David Micko, dann Doppeltorschütze Dorde Smiljic, dann der kampfstarke Muhsin Alper Kocas, dann Lenker Luis Miguel Pereira Almeida und schließlich der überragende Marcel Sichwardt – bei ihrer Auswechslung liefen sie ausgepumpt, aber mit einem Strahlen über die Seitenauslinie zur Bank. Nach dem Schlusspfiff tanzten sie mit ihren Kameraden im Kreis und sangen „Der FCE ist wieder da.“ Die Fußballer des FC Esslingen haben beim 4:0 (1:0) gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen den höchsten Sieg in ihrer noch jungen Verbandsliga-Geschichte gefeiert. Viel wichtiger aber: Nach dem verkorksten Saisonauftakt und dem Trainerwechsel von Tobias Hofmann zu Dominik Eitel nährte die Mannschaft ihre eigene und die Hoffnung ihrer Anhänger, dass der Weg bald aus dem Tabellenkeller geht.

