1 Wer kommt an den Ball? Reutlingens Maximilian Herberth (links) oder Esslingens Florian Nikl? Foto: Nico Bauhof

Fußball-Verbandsligist FC Esslingen verliert gegen Tabellenführer Young Bouys Reutlingen deutlich mit 2:6, ist in der Offensive aber verbessert.











Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen waren gegen Tabellenführer Young Boys Reutlingen klar in der Außenseiterrolle – aber die Niederlage fiel mit 2:6 (0:4) dann ziemlich deutlich aus. Nach jahresübergreifend nun drei Pleiten in Folge stecken die Esslinger, die auf den drittletzten Platz abgerutscht sind, im Abstiegskampf fest. Erschwerend kommt hinzu, dass je nach Konstellation in den Ligen darüber offenbar bis zu neun Mannschaften der direkte Gang in die Landesliga droht – wahrscheinlich betrifft es aber zumindest mehr als die fünf momentan in der offiziellen Tabelle eingezeichneten Ränge.