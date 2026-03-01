Fußball – Verbandsliga: FCE: Die Defensive ist das Problem
1
Wer kommt an den Ball? Reutlingens Maximilian Herberth (links) oder Esslingens Florian Nikl? Foto: Nico Bauhof

Fußball-Verbandsligist FC Esslingen verliert gegen Tabellenführer Young Bouys Reutlingen deutlich mit 2:6, ist in der Offensive aber verbessert.

Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen waren gegen Tabellenführer Young Boys Reutlingen klar in der Außenseiterrolle – aber die Niederlage fiel mit 2:6 (0:4) dann ziemlich deutlich aus. Nach jahresübergreifend nun drei Pleiten in Folge stecken die Esslinger, die auf den drittletzten Platz abgerutscht sind, im Abstiegskampf fest. Erschwerend kommt hinzu, dass je nach Konstellation in den Ligen darüber offenbar bis zu neun Mannschaften der direkte Gang in die Landesliga droht – wahrscheinlich betrifft es aber zumindest mehr als die fünf momentan in der offiziellen Tabelle eingezeichneten Ränge.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.