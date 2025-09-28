Fußball – Verbandsliga: FC Esslingen verspielt eine 2:0-Führung

1 FCE-Kicker Antonio Trento zieht einfach mal ab, der Schuss geht aber drüber. Foto: Volker Müller

Die Verbandsliga-Kicker des FCE spielen gegen die TSG Tübingen 2:2 unentschieden und ärgern sich laut Coach Tobias Hofmann über „zwei verschenkte Punkte“.











Link kopiert

Die Enttäuschung war den Fußballern des FC Esslingen nach dem 2:2 (2:1)-Unentschieden im Sportpark Weil gegen die TSG Tübingen im Gesicht abzulesen. Und das nicht nur, weil der FCE eine 2:0-Führung verspielte, sondern weil der eine geholte Punkt in der derzeitigen Situation zu wenig war. „Es ist enttäuschend und langsam wird es eng. Wir investieren immer viel, aber es kommt zu wenig dabei heraus“, betonte Esslingens Kapitän Aleksandar Mojasevic. Und auch FCE-Coach Tobias Hofmann stimmte ihm da zu und sprach von „zwei verschenkten Zählern“.