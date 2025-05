Fußball – Verbandsliga: FCE-Fußballer verschaffen sich ein „gutes Gefühl“

1 Esslinger Jubel: Die FCE-Kicker in den neongelben Leibchen freuen sich über die frühe 2:0-Führung. Foto:

Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen bezwingen den Vorletzten TSV Heimerdingen deutlich mit 5:2 und bestätigen den Aufwärtstrend.











Erleichterung pur herrschte bei den Verbandsliga-Fußballern des FC Esslingen, als der 5:2 (3:0)-Sieg beim Vorletzten TSV Heimerdingen feststand. Nach zwei Mal einem Punkt gegen starke Gegner sowie zehn Niederlagen in Serie war es der erste Dreier des Jahres. Der FCE rangiert mit 25 Punkten zwar immer noch auf dem Relegationsabstiegsrang zwölf, das rettende Ufer ist aber nur noch vier Punkte entfernt. Von einem Befreiungsschlag sprach FCE-Coach Dominik Eitel aber nicht: „Ich glaube, dass uns dieser schon beim 4:4-Remis gegen den Zweiten FC Holzhausen gelungen ist. Dieses Mal haben wir auf unsere konstant gute Leistung, die wir in den vergangenen zwei Spielen gezeigt haben, noch mal eine kleine Schippe draufgepackt.“ Und was Eitel besonders betonte: „Alle waren erleichtert und wir verspüren wieder ein gutes Gefühl.“