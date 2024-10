Fußball – Verbandsliga: FC Esslingen verbucht „Arbeitssieg“

1 Viel Kampf im Mittelfeld: FCE-Spieler Timo Müller (links) hat den Ball im Blick. Foto: /Herbert Rudel

Die Verbandsliga-Kicker des FC Esslingen bezwingen den Vorletzten TSV Heimerdingen knapp mit 1:0, mussten aber in der zweiten Hälfte noch mal etwas zittern.











Durchaus erleichtert streckten die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen die Arme nach dem 1:0 (1:0)-Erfolg gegen den Vorletzten TSV Heimerdingen in die Höhe, jubelten lautstark und waren sich bewusst, dass dieser Sieg ein hartes Stück Arbeit war. Über 90 Minuten waren die FCE-Kicker zwar das bessere Team, schafften es aber nicht, die Führung auszubauen. Heimerdingen hielt durch den Kampf dagegen und kam vor allem in der zweiten Hälfte zu einigen – mehr oder weniger gefährlichen – Torchancen. „Man kann es schon als Arbeitssieg bezeichnen. Wir mussten, wie in allen Spielen zuvor, viel investieren, und das auch am Ende“, sagte Esslingens Coach Christian Ehrenberg und fügte hinzu: „Es war ein verdienter Erfolg und ich bin vor allem mit der ersten Hälfte zufrieden.“