Fußball – Verbandsliga: FC Esslingen trennt sich vom Trainerteam

1 Trainer Tobias Hofmann (links) und Co-Trainer Taner Has hatten das FCE-Team vor der Runde übernommen. Foto: Nico Bauhof

Fußball-Verbandsligist FC Esslingen zieht die Reißleine und stellt Coach Tobias Hofmann sowie Co-Trainer Taner Has frei. Ein Nachfolger ist bereits gefunden.











Es ist ein Paukenschlag beim Fußball-Verbandsligisten FC Esslingen, der sich so – vor allem nach dem jüngsten 3:2-Sieg beim Fünften Sf Dorfmerkingen – nicht angedeutet hatte. Der FCE hat mit sofortiger Wirkung einen Wechsel des Trainerteams vorgenommen und sich von Cheftrainer Tobias Hofmann sowie Co-Trainer Taner Has getrennt. „Uns ist dieser Schritt extrem schwergefallen, da sich sowohl Hofmann als auch Has menschlich bestens in den Verein eingebracht haben“, beginnt Esslingens Sportvorstand Tobias Schlauch und ergänzt: „Wir haben sämtliche Aspekte beleuchtet und sind in unserer Analyse zu dem Schluss gekommen, dass wir in der aktuellen Konstellation nicht die erforderliche Weiterentwicklung unseres jungen Teams gewährleisten können, um unsere sportlichen Ziele zu erreichen. Daher haben wir uns gemeinsam zu diesem Schritt entschieden.“ Sportvorstand Schlauch betonte, „dass die Entscheidung kein Schnellschuss war sondern bereits vor dem Spiel in Dorfmerkingen feststand“.