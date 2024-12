Fußball – Verbandsliga: FC Esslingen stellt künftigen Chefcoach vor

1 Der künftige FCE-Coach Tobias Hofmann (rechts) zu seiner Zeit als Trainer bei der U 13 des VfB Stuttgart und Marcel Pfeiffer (links), der die VfB-Jugend derzeit noch leitet. Foto: /Christian Nagel

Fußball-Verbandsligist FC Esslingen stellt frühzeitig die Weichen und verpflichtet Tobias Hofmann als Chefcoach für die nächste Saison.











Es war durchaus eine Überraschung, als der Coach der Fußballer des FC Esslingen, Christian Ehrenberg, noch bevor der erste Ball in der Verbandsligasaison 2024/2025 rollte, verkündet hat, dass er seinen Posten am Ende der Runde abgeben wird. Der langjährige FCE-Trainer Ehrenberg, der zuvor als Jugendcoach in Esslingen aktiv war und seit drei Jahren die Männer trainiert, sieht „seine Mission“, damit meint er vor allem die Integration der Nachwuchsspieler, dann als erfüllt an.