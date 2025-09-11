Fußball – Verbandsliga: FC Esslingen spielt schon gegen den Abstieg

Das verdiente 1:3 gegen den FC Rottenburg ist die fünfte Niederlage des Esslinger Fußball-Verbandsligisten im sechsten Saisonspiel.
„Es ist bitter“, sagte Tobias Hofmann und sein Gesichtsausdruck unterstrich diese Gefühlslage. Sechs Spiele, fünf Niederlagen, 24 Gegentore, Schlusslicht. Der Fehlstart des von Hofmann trainierten Fußball-Verbandsligisten ist perfekt und spätestens nach der verdienten 1:3 (1:1)-Niederlage gegen Aufsteiger FC Rottenburg muss festgehalten werden: Der FCE spielt schon gegen den Abstieg.