Fußball – Verbandsliga: FC Esslingen spielt schon gegen den Abstieg
1
Rottenburgs Torhüter Julian Häfner macht wieder mal einen Ausflug aus seinem Strafraum und klärt vor Kimi Kerber. Foto: Michael Treutner

Das verdiente 1:3 gegen den FC Rottenburg ist die fünfte Niederlage des Esslinger Fußball-Verbandsligisten im sechsten Saisonspiel.

„Es ist bitter“, sagte Tobias Hofmann und sein Gesichtsausdruck unterstrich diese Gefühlslage. Sechs Spiele, fünf Niederlagen, 24 Gegentore, Schlusslicht. Der Fehlstart des von Hofmann trainierten Fußball-Verbandsligisten ist perfekt und spätestens nach der verdienten 1:3 (1:1)-Niederlage gegen Aufsteiger FC Rottenburg muss festgehalten werden: Der FCE spielt schon gegen den Abstieg.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.